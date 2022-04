PSG heeft titel bijna binnen na zege op Feyenoord-opponent Olympique Marseille

Het antwoord is nee: PSG won thuis met 2-1 en bouwde de voorsprong op de naaste concurrent uit tot vijftien punten. De tiende landstitel is daarmee binnen handbereik.

Zou de Franse competitie met zes duels te gaan nog een heel klein beetje spannend kunnen worden? Dat was de vraag voor de topper in de Ligue 1 tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille.

Opvallendste speler in 'Le Classique' was Neymar. De Braziliaan zorgde na 12 minuten op fraaie wijze voor de voorsprong van de Parijzenaars. Na een prachtige pass van Marco Verratti tikte Neymar de bal in één keer uit de lucht over doelman Pau López heen (1-0).

Na een half uur kwam Olympique Marseille op gelijke hoogte door Duje Caleta-Car. De Kroaat profiteerde van mistasten van doelman Gianluigi Donnarumma bij een corner (1-1).

Slimme Neymar

Nadat een doelpunt van Lionel Messi werd afgekeurd wegens buitenspel kwam PSG voor rust alsnog opnieuw op voorsprong. Neymar stifte de bal tegen de arm van Marseille-verdediger Valentin Rongier en er volgde een strafschop, die door Kylian Mbappé werd benut (2-1).