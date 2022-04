Beachvolleybalduo Stam/Schoon verliest finale challenger in Itapema

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de finale van het Pro Tour-toernooi in het Braziliaanse Itapema verloren. Het Duits-Amerikaanse duo Sara Hughes en Kelley Kolinske was met 0-2 in sets (18-21, 18-21) te sterk voor de Nederlandse vrouwen.

In de eerste set bogen Stam en Schoon knap een 5-8 achterstand om in een 9-8 voorsprong, waarna het tot 17-17 gelijk op ging. Een tussensprint van Kolinske en Hughes in de tweede set - van 11-10 naar 15-10 - bleek daarna doorslaggevend.

Schoon en Stam, die eind maart nog verrasten met de zege in een elite 16-toernooi, hadden in deze zogeheten Challenge (een treetje lager) geen set verloren in hun drie duels op weg naar de finale. In de halve finale was het Nederlandse duo nog met 21-10 en 21-16 overtuigend sterker dan het Braziliaanse koppel Andressa/Vitoria geweest.

Voor die Elite 16-finale hadden Stam en Schoon al de finale bereikt van het challenge-toernooi van het Mexicaanse Tlaxcala. Die werd toen verloren.