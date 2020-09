Arantxa Rus uitgeschakeld in eerste ronde US Open

Het is Arantxa Rus niet gelukt de eerste ronde van de US Open door te komen. De Nederlandse tennisster verloor in New York in drie sets (4-6, 6-2, 1-6) van de Amerikaanse Ann Li, die zestig plekken lager staat dan Rus op de wereldranglijst.

Voor lege tribunes op baan twaalf van het hermetisch afgesloten Flushing Meadows kwam Rus in de eerste set door een valse start al snel met 4-1 achter. De nummer 68 van de wereld herpakte zich nog enigszins, kwam terug tot 4-4, maar verloor de set alsnog met 6-4.

De tweede set begon Rus beduidend beter: binnen een kwartier stond ze met 3-0 voor en in het restant kwam ze niet meer in de problemen.

Derde set

Maar in de derde set ging het alsnog mis. Rus sloeg op beslissende momenten ballen onnodig tegen het net; in de wedstrijd van bijna twee uur noteerde Rus 37 onnodige fouten. Daar profiteerde de 20-jarige Amerikaanse optimaal van.

Rus kwam zodoende ook dit jaar niet verder dan de eerste ronde op de US Open. Enkel in 2011 wist de 29-jarige Nederlandse in New York tot de tweede ronde door te dringen.