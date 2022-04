Schmidt noemt PSV-comeback 'ongelooflijk', Ten Hag zag 'meer dan elf tegenstanders'

De finale van de KNVB-beker leverde opvallend verschillende analyses op van beide trainers. "Het was een verdiende overwinning, een beloning voor onze dappere manier van spelen", sprak de winnende PSV-coach Roger Schmidt. "Het leek wel of we niet mochten winnen", sprak Ajax-trainer Erik ten Hag. "Echt alles zat tegen. We kregen het gevoel dat we tegen meer dan elf spelers voetbalden", vervolgde Ten Hag PSV won de enerverende eindstrijd in de kolkende Kuip met 2-1 van Ajax, dankzij twee goals vlak na rust waarmee een 1-0 achterstand omgebogen werd. Twee doelpunten van Ajax werden afgekeurd vanwege buitenspel, tegen één van PSV. Tot onvrede van Ten Hag, die zich ook beklaagde over een niet gegeven strafschop, na een vermeende overtreding van Joey Veerman op Dusan Tadic. "We hadden bij een stand van 0-0 een strafschop moeten krijgen." 'Niks met toeval te maken' Ten Hag: "Vervolgens maakt Mazraoui de 2-0, maar wordt dat doelpunt weer afgekeurd omdat Tadic in een heel vroeg stadium buitenspel stond. Ik weet niet of die regel daarvoor is bedoeld. Dan maakt Klaassen de 2-2, maar staat Brobbey weer met een half voetje buitenspel. Even later schiet Tadic weer op de paal. Het mocht echt niet zo zijn."

Schmidt wilde niet spreken van een gelukkige zege voor PSV, integendeel. "Dit heeft niks met toeval te maken", zei de PSV-coach. "Dat is de waarheid. Ik ben trots op de manier waarop we hebben gespeeld, na zo'n intense wedstrijd tegen Leicester City. We speelden goed, zetten hoog druk, wonnen veel duels en waren geduldig. Na rust scoorden we ook nog. Zo terugkomen na een 1-0 achterstand is ongelooflijk." Nu de titelstrijd: 'Alles is mogelijk' Met vier punten achterstand op koploper Ajax en vijf wedstrijden te gaan in de eredivisie, gelooft Schmidt zelfs nog in de dubbel. Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. "Alles is mogelijk", aldus de Duitser. "Vandaag gaan we feesten en dan beginnen we aan de voorbereiding op de competitie."

Roger Schmidt - ANP