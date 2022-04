Politie Rotterdam stuurt bussen met Ajax-supporters terug, 22 arrestaties rond duel

De politie Rotterdam heeft twee bussen met in totaal ongeveer 100 Ajax-supporters teruggestuurd naar Amsterdam. De twee bussen waren op weg naar de bekerfinale tussen PSV en Ajax in De Kuip. Ze werden samen met twee andere bussen door agenten stilgezet bij een tankstation op de A15 bij Rotterdam.

De politie had aanwijzingen dat de supporters in de vier bussen bij het instappen in Amsterdam niet waren gefouilleerd. De groep maakte gebruik van een zogeheten combiregeling, waarbij de busreis en een kaartje voor de wedstrijd zijn inbegrepen.

Normaal gesproken worden de supporters bij vertrek al gefouilleerd, maar dat was in dit geval niet gebeurd. "We wisten dat een deel van die mensen zich moedwillig niet had laten fouilleren", zegt een politiewoordvoerder.

Proces-verbaal

In de twee bussen die werden teruggestuurd trof de politie volgens de woordvoerder drugs aan. De twee bussen met supporters zijn onder begeleiding van de politie Amsterdam teruggebracht naar de hoofdstad. Het is nog onbekend of er daar proces-verbaal tegen ze wordt opgemaakt.

De twee bussen met supporters die werden gefouilleerd en waarbij niets werd gevonden konden hun weg vervolgen. "Zij hebben echter wel een deel van de wedstrijd moeten missen", zegt de politiewoordvoerder.

22 arrestaties

De bekerfinale tussen PSV en Ajax werd met 2-1 gewonnen door PSV. In de buurt van het stadion heeft de politie voor, tijdens en na de wedstrijd elf mensen gearresteerd, van wie ongeveer de helft Ajax-supporter was en de helft PSV-supporter. Zij hadden onder meer zwaar vuurwerk bij zich of werden opgepakt vanwege drugsbezit. Volgens de politiewoordvoerder komen de meeste van hen vanavond of morgen in de loop van de dag weer vrij.

De politie kwam in het stadion actie toen kort nadat PSV de 2-1 scoorde een aantal Ajax-supporters door de omheining van een supportersvak wist heen te breken. "Ze kwamen terecht in een familievak waar ze niet thuishoorden", zegt de woordvoerder. Twee PSV-supporters zijn daarbij gewond geraakt. Ook een agent raakte gewond. De supporters werden niet opgepakt, maar vijf van hen hebben wel de regels van het stadion overtreden en riskeren een stadionverbod.

Na de wedstrijd was het rond De Kuip korte tijd onrustig toen groepen fans elkaar probeerden op te zoeken en vuurwerk gooiden. De ME voerde echter geen grootschalige charges uit. "De onrust werd al gauw drukte, maar dat ging meer om verkeersdrukte", aldus de woordvoerder. "Dat lost zich vanzelf op."