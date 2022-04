PSV verrast Ajax met twee goals vlak na rust en wint KNVB-beker

PSV heeft ten koste van Ajax de KNVB-beker veroverd. De spectaculaire finale in de Rotterdamse Kuip kende kerende kansen, drie afgekeurde doelpunten en talloze hoogstandjes. De Eindhovenaren trokken met 2-1 aan het langste eind.

Waar PSV snel moest zien te herstellen van de zure uitschakeling in de Conference League, moest Ajax in de week richting de bekerfinale de rust zien te bewaren. Met rumoer rondom keeper André Onana en geruchten rond een vertrek van Erik ten Hag naar Manchester United was dat niet eenvoudig.

Het probleem met Onana werd opgelost door hem buiten de selectie te laten, al kampte de Kameroener volgens de officiële lezing met een liesblessure. Daarom stond de 39-jarige Maarten Stekelenburg, net terug van een slepende liesblessure, onder de lat.

Gravenberch breekt de ban

Al vroeg in de wedstrijd werd Stekelenburg getest. Cody Gakpo vuurde het eerste schot op doel af, recht in de handen van de Ajax-doelman. Even later zag Stekelenburg er niet goed uit toen een inzet van Eran Zahavi via hem in het doel verdween. Tot zijn opluchting werd de goal vanwege buitenspel afgekeurd.

Toen Dusan Tadic gewillig ging liggen na licht contact met Joey Veerman riep Ajax om een strafschop, maar scheidsrechter Danny Makkelie en de VAR zagen er geen overtreding in.

De Amsterdammers konden even later toch juichen toen Ryan Gravenberch na een combinatie met Davy Klaassen de bal met binnenkant voet fraai in de verre hoek schoot (0-1).