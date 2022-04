Chelsea voor derde jaar op rij in finale FA Cup dankzij zege op Crystal Palace

Chelsea, dat derde staat in de Premier League, creëerde voor rust weinig kansen en Kai Havertz probeerde op opzichtige wijze een strafschop te versieren. Arbiter Anthony Taylor trapte er niet in en gaf de Duitser geel voor een schwalbe.

Het meeste balbezit in de eerste helft was voor Chelsea, maar de grootste kansen waren voor Crystal Palace, dat in de competitie op de dertiende plaats staat. Onder anderen Palace-verdediger Cheikhou Kouyaté nam doelman Édouard Mendy onder vuur, maar zonder succes.

Chelsea is voor het derde jaar op rij doorgedrongen tot de finale van de FA Cup. In de halve finales van het prestigieuze Engelse bekertoernooi werd Crystal Palace met 2-0 verslagen.

In de tweede helft drukte Chelsea de tegenstander steeds verder terug en Ruben Loftus-Cheek zorgde in de 65ste minuut met een fraaie uithaal voor de 1-0. Tien minuten later was ook Mason Mount trefzeker en was de wedstrijd beslist (2-0).

Joachim Andersen, oud-speler van onder meer FC Twente, kreeg nog een kans om Crystal Palace terug in de wedstrijd te brengen, maar zijn kopbal van dichtbij verdween over het doel.

De ingevallen Hakim Ziyech was in de slotfase dicht bij de 3-0, maar zijn schot kon ternauwernood tot hoekschop worden verwerkt.

In de finale tegen Liverpool

Chelsea, dat in de geschiedenis acht keer de FA Cup won, treft in de finale Liverpool, dat zaterdag met 3-2 te sterk was voor Manchester City. In de voorgaande twee edities van de FA Cup verloor Chelsea in de finale van respectievelijk Arsenal en Leicester City.