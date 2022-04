Benzema weer Real Madrids redder in nood, Atlético wint dankzij late strafschop

In de kwartfinales van de Champions League was hij al de held van Real Madrid en in het competitieduel tegen Sevilla was Karim Benzema wederom Reals redder in nood. Met een treffer in de blessuretijd sleepte hij op de valreep een 3-2 overwinning uit het vuur tegen Sevilla. Dankzij de zege is Real Madrid weer een stap dichter bij de Spaanse landstitel. De Koninklijke heeft nu vijftien punten voorsprong op nummer twee Barcelona, dat nog wel twee wedstrijden minder gespeeld heeft.

Stand in La Liga - NOS

Na kansen aan beide kanten van onder anderen Karim Benzema en Anthony Martial was het Ivan Rakitic die de score opende namens Sevilla. De Kroaat mikte een vrije trap laag in de hoek en buiten bereik van doelman Thibaut Courtois (1-0). Enkele minuten later stond de 2-0 al op het scorebord. Erik Lamela kon een voorzet van voormalig FC Twente-aanvaller Jesús Corona binnen schuiven en zo de voorsprong verdubbelen. Aan de kant van Real Madrid was Benzema de gehele wedstrijd de gevaarlijkste man. De 34-jarige Franse spits had enkele mooie acties in huis, maar in de reguliere speeltijd liet hij het in de afronding nog afweten. Invaller Rodrygo was de eerste van Madrid die het net vond in Sevilla. De Braziliaan tikte een voorzet van Dani Carvajal binnen (2-1). In de slotfase van de wedstrijd wist een andere invaller, Nacho, de 2-2 te maken en in blessuretijd sleepte Benzema zelfs nog drie punten uit het vuur (2-3). Late penalty redt Atlético Atlético Madrid wist dankzij een late strafschop puntenverlies te voorkomen. De ploeg van trainer Diego Simeone won in eigen huis met 2-1 van middenmoter Espanyol en klom daardoor naar de vierde plaats.

Atlético Madrid wint van Espanyol - AFP