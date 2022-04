Atlético Madrid voorkomt puntenverlies dankzij strafschop diep in blessuretijd

Atlético Madrid heeft in de Spaanse competitie dankzij een late strafschop puntenverlies weten te voorkomen. De ploeg van trainer Diego Simeone won in eigen huis met 2-1 van middenmoter Espanyol.

Atlético kwam daardoor op 60 punten, 12 punten minder dan koploper Real Madrid. Die ploeg speelt later vandaag bij Sevilla. Barcelona, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld dan Atlético, komt maandag in actie tegen Cádiz.

Bij een 1-1 stand, na doelpunten van Yannick Carrasco en Raúl de Tomás, moest Atlético Madrid verder met tien man. Geoffrey Kondogbia werd in de 71ste minuut van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart.

Diep in blessuretijd kreeg Atlético, na heel lang beelden bekijken door de VAR en door de scheidsrechter, een strafschop, omdat een speler van Espanyol hands zou hebben gemaakt. Carrasco zorgde in de 100ste minuut vanaf 11 meter voor de 2-1.

Uitgeschakeld in de Champions League

Atlético werd woensdag in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Manchester City. Na de 1-0 nederlaag in Engeland konden de Spanjaarden in eigen huis niet scoren (0-0).