Na Champions League-uitschakeling doet Bayern München zijn plicht in Bielefeld

Bayern München heeft in de jacht op zijn tiende Duitse landstitel op rij geen fout gemaakt bij Arminia Bielefeld. De laagvlieger werd op een 3-0 nederlaag getrakteerd.

De ploeg van trainer Julian Nagelsmann kan zich sinds de verrassende uitschakeling in de Champions League door Villarreal helemaal richten op de competitie, want eerder sneuvelde Bayern ook al in de Duitse beker.

In Bielefeld viel na twaalf minuten de openingstreffer. Robert Lewandowski leek zoals zo vaak het eindstation te worden van een aanval, maar verdediger Jacob Laursen werkte de bal in eigen doel. Eerst werd nog buitenspel geconstateerd, maar na ingrijpen van de VAR werd die beslissing teruggedraaid.

Tweede goal

Bayern kreeg in het vervolg van de eerste helft kansen op meer, al was ook Bielefeld af en toe gevaarlijk. Op slag van rust viel de 2-0. Op aangeven van Joshua Kimmich schoot Serge Gnabry raak.

Na de pauze wist Bayern-keeper Manuel Neuer een doelpunt van verdediger Amos Pieper te voorkomen door diens inzet te pareren. De koploper van de Bundesliga kwam daarna nauwelijks meer in de problemen. De ingevallen Jamal Musiala bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-0.

Komende zaterdag kan Bayern landskampioen worden door de thuiswedstrijd tegen nummer twee Borussia Dortmund te winnen.