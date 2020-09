Pornoster Ron Jeremy door zeventien vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik

De Amerikaanse pornoacteur Ron Jeremy wordt door zeventien vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. Dat meldt de officier van justitie in Los Angeles in een persverklaring, waarin werd medegedeeld dat de aanklacht tegen Jeremy is uitgebreid.

In eerste instantie werd de 67-jarige Jeremy, die sinds de jaren 70 in meer dan 2000 pornofilms speelde, door vier vrouwen aangeklaagd. In de afgelopen maanden zijn daar dertien vrouwen bijgekomen die zeggen te zijn misbruikt door Jeremy in de periode tussen 2004 en januari dit jaar.

Het jongste vermeende slachtoffer was 15 jaar. Jeremy zou het meisje hebben aangerand op een feestje in 2004. Veel andere misdrijven zouden hebben plaatsgevonden in een bar in Los Angeles die Jeremy geregeld bezocht. Jeremy hangt een celstraf van maximaal 250 jaar boven het hoofd.

De pornoster zelf zegt onschuldig te zijn. "Ik kan niet wachten om mijn onschuld te bewijzen in de rechtszaal", twitterde hij in juni, na de eerste aanklachten aan zijn adres.