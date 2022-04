Van Baarle soleert in Parijs-Roubaix naar grootste winst in carrière

Dylan van Baarle heeft op indrukwekkende wijze de 119de editie van Parijs-Roubaix gewonnen. De Nederlander van de Britse Ineos-ploeg kwam solo aan op de wielerbaan van Roubaix. Het is de grootste overwinning in de carrière van Van Baarle, acht jaar na Niki Terpstra, de laatste Nederlandse winnaar in het noorden van Frankrijk.

De 29-jarige Van Baarle reed op een kleine twintig kilometer van de streep, op de viersterrenkasseien van Camphin-en-Pévèle, weg bij medevluchters Tadej Mohoric en Yves Lampaert. Lampaert ging in de finale nog onderuit, ook Mohoric werd nog bijgehaald door achtervolgers. Van Baarle zag naast zich op het podium Wout van Aert, die in de sprint van de achtervolgende groep Stefan Küng te snel af was.

Snelste editie ooit

Het was droog, stoffig en chaotisch in 'de hel' deze zondag. Onder anderen favoriet Mathieu van der Poel kwam er in Noord-Frankrijk niet aan te pas. Het tempo lag de hele dag ongekend hoog. Van Baarle deed 5 uur 37 minuten en 1 seconde over de 257 kilometer tellende koers, met een gemiddelde snelheid van 45,792 kilometer per uur was het de snelste Parijs-Roubaix ooit gereden.