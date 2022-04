Tsitsipas voor de tweede keer op rij de beste in Monte Carlo

In de eerste set kreeg Davidovich Fokina in de derde game wel de eerste breekkansen van de wedstrijd. Met een dropshot deelde hij direct een tikje uit aan Tsitsipas.

De Griek bleek niet onder de indruk, want hij brak met een fraaie passeerslag meteen terug op love. Bij een 4-3 voorsprong sloeg Tsitsipas weer toe op de service van Davidovich Fokina om in de daaropvolgende game de set met een ace binnen te slepen.

Davidovich Fokina leverde in de tweede set direct zijn service in, waardoor het een eenzijdige finale leek te worden. De nummer 46 van de wereld toonde nog even zijn vechtlust door in de vierde game terug te breken, maar bij 4-4 ging het toch weer mis.

De als derde geplaatste Tsitsipas verzuimde de partij uit te serveren, maar in de tiebreak sloeg hij alsnog genadeloos toe.

Derde ontmoeting

Tsitsipas en Davidovich Fokina troffen elkaar vorig jaar in Monte Carlo voor de eerste keer. De Spanjaard gaf toen in de kwartfinales geblesseerd op na de eerste set met 7-5 te hebben verloren.

Afgelopen februari zegevierde Tsitsipas in Rotterdam opnieuw, maar Davidovich Fokina was in de partij in de eerste ronde dicht bij een verrassing. Pas na bijna 3 uur tennis moest hij zich gewonnen geven: 7-5, 6-7 (1) en 6-4.

De derde ontmoeting bleek uiteindelijk dus ook een prooi voor Tsitsipas.