Paaseieren, het strand of een festival: zo geniet Nederland van het paasweekend

Druk druk ☀️!

Kom niet met de auto naar #Scheveningen, want er is geen parkeerplek meer. Ook de parkeergarages zijn vol. Met de fiets, deel(scooter) en het ov ben je nog van harte welkom. pic.twitter.com/p8G7W5Nxwz — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) April 17, 2022

Ook natuurgebieden worden goed bezocht, al heerst daar nergens extreme drukte. "Het is mooi weer en mensen gaan eropuit", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Het is op veel plekken gezellig druk." Paasontbijt voor stokstaartjes Ook in de dierentuinen wordt Pasen gevierd. Zo heeft Ouwehands Dierenpark in Rhenen de stokstaartjes, zebramangoesten en berberapen vanmorgen getrakteerd op een paasontbijtje, schrijft RTV Utrecht. De mangoesten en stokstaartjes kregen geverfde rauwe eieren voorgeschoteld. In het wild stelen deze dieren volgens Ouwehands ook weleens een vogelnest leeg. De berberapen kregen nepeieren, die waren gevuld met meelwormen en granen. Door de eieren het water in te rollen vullen die zich met water. Zodra de snacks naar buiten drijven, hoeven de apen ze alleen nog uit de sloot te vissen. In de dierentuin krijgen dieren vaker voorwerpen of voedsel in hun verblijf dat de dagelijkse routine moet doorbreken. De verf die voor de gekleurde eieren is gebruikt is gemaakt van natuurlijke materialen en veilig voor de dieren, aldus het dierenpark.

In het centrum van Goes kwamen vanochtend zo'n 150 mensen samen om te zingen en bidden. Ze hielden een zogenoemde paaspraise, meldt Omroep Zeeland. De deelnemers stonden in een grote kring rondom een houten kruis, deels met hun handen in de lucht, te zingen. De samenkomst was niet vanuit één kerk georganiseerd. "We zingen hier vanochtend met voorbijgangers, stadsgenoten en allerlei verschillende christenen met één stem", vertelde predikant Joshi van Veen van de Rafaël Gemeente in Goes aan de regionale omroep.

Er waren zo'n 150 mensen bij de paaspraise in Goes aanwezig - Omroep Zeeland

Tienduizenden mensen zijn verder te vinden op Paaspop. Met dit festival werd vrijdag traditiegetrouw het festivalseizoen afgetrapt. Het is het eerste grote muziekevenement dat zonder coronamaatregelen weer kan beginnen. En in het oosten van het land worden de traditionele paasvuren weer aangestoken. Jaarlijks zijn in Nederland enkele honderden paasvuren, maar dat is de afgelopen twee jaar vanwege corona niet gebeurd. Ook in 2019 konden veel vreugdevuren al niet doorgaan, toen vanwege het risico op natuurbranden door droogte.