Handbalmannen dicht bij eerste WK-ticket sinds 1961, maar Portugal is te sterk

Het zou de eerste keer zijn geweest in ruim 61 jaar. De Nederlandse handbalmannen kwamen zondag dicht bij deelname aan het WK, voor het eerst sinds maart 1961. Maar in een spannende play-off in Eindhoven bleek Portugal net te sterk.

Oranje verloor de wedstrijd met 35-28. Ondanks de zwaarbevochten zege van eerder deze week in Portugal (33-30) was dat niet genoeg voor een ticket voor het toernooi dat in januari 2023 wordt gehouden in Polen en Zweden.

Portugezen starten sterk

Anders dan afgelopen donderdag in Portimão gingen de Portugezen in de return sterk van start. De ploeg, die er in 2021 bij was op het laatste WK, koesterde in de openingsfase steeds een voorsprong van één of twee goals.

Naarmate de eerste helft vorderde kreeg Nederland steeds minder grip op de uitblinkende topscorer Víctor Iturriza en steeds meer moeite om doelman Gustavo Capdeville te passeren. Na ruim twintig minuten vergrootte Portugal de marge naar vijf treffers (14-9).

"We misten veel te veel kansen, vanaf het begin al", vond Bobby Schagen, in gesprek met Ziggo Sport. "Het waren niet per se zenuwen, we waren gewoon niet scherp genoeg. Dan wordt het een moeilijke wedstrijd. Zij straffen onze fouten namelijk wel af."