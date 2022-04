Nederlandse vrouwenfinale bij Euro Hockey League na moeizame zege Amsterdam

Aan de Amsterdamse overwinning ging een stroeve start vooraf. Want waar aanvoerster Maria Verschoor vooraf nog hamerde op een goed begin, schoot Junior het best uit de startblokken. De Spaanse vrouwen namen het heft direct in handen en waren al vroeg in het eerste kwart dicht bij een doelpunt.

Vlak voor rust kreeg Amsterdam een perfecte mogelijkheid om het tij ook tegen Junior te keren. De nummer drie van de hoofdklasse kreeg een strafbal, maar de poging van Floor de Haan belandde net naast het Spaanse doel.

Nadat snel na de pauze ook een tweede strafbal was gemist (Freeke Moes pushte de bal op de paal) was het een paar minuten later wel raak. Na een fraaie aanval, met goed voorbereidend werk van Noa Muller, rondde Fay van der Elst van dichtbij af.

De beslissende treffer viel aan het eind van het derde kwart. Felice Albers versierde een strafcorner, waarna Moes op de juiste plek stond om de afvallende bal hard tegen de touwen te schieten.

Finale live bij de NOS

De finale tegen Den Bosch, dat de Euro Hockey League vorig jaar won, is maandagmiddag om 13.45 uur. "Het is een lastige tegenstander, maar in de hoofdklasse spelen we altijd wel goed tegen Den Bosch", zei matchwinner Moes. "Dus morgen liggen er voor ons zeker kansen."