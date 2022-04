Gewichtshefster Bijleveld sleept bond voor de rechter

Sanne Bijleveld heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse Gewichthefbond, omdat die weigert haar af te vaardigen naar de EK in Tirana, die van 28 mei tot en met 5 juni plaatsvinden. Dat meldt dagblad Trouw.

"De bond sluit mij uit, omdat ik kritiek heb op z'n functioneren", zei Bijleveld, die in december als eerste Nederlandse deelnam aan een WK.

Ze ligt al langer in de clinch met de bond. In de dagvaarding meldt ze dat bij de bond een onveilig topsportklimaat heerst, waarin sprake is van machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en dreigend taalgebruik.

Voorzitter Eric Jan Kwekkeboom gaat pas in op de verwijten als er een uitspraak ligt. Het kort geding dient op woensdag.