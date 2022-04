Duitsland verwacht in september een omikron-coronavaccin

Duitsland verwacht vanaf september coronavaccins te kunnen aanbieden die zijn aangepast aan de omikronvariant van het virus. Dat zegt de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach in een interview met Bild.

"We hebben al een vaccin tegen deltavarianten. Ons doel is om voor elke burger zoveel mogelijk vaccins te hebben, welke variant er ook opduikt", zegt de minister.

'Killervariant'

Volgens Lauterbach wordt het door de constante mutaties van het virus wel steeds moeilijker voor de Duitse regering om zich voor te bereiden. "Het is goed mogelijk dat we in de toekomst te maken krijgen met een variant die net zo besmettelijk is als omikron en net zo dodelijk als delta. Dat zou een absolute 'killervariant' zijn", aldus Lauterbach.

Als het aan Lauterbach ligt, wordt het wettelijk mogelijk om in de herfst weer een mondkapjesplicht in binnenruimtes te kunnen invoeren. "In het najaar verandert de situatie weer, dan zullen de gevallen toenemen, dan zullen er waarschijnlijk nieuwe mutaties zijn of zal het aantal gevallen met omikroninfecties sterk toenemen."

Driekwart ingeënt

In Duitsland is ongeveer driekwart van de bevolking ingeënt. Een besmetting van het coronavirus is volgens de gezondheidsinstellingen vastgesteld bij circa een kwart van de Duitsers.

Het aantal positieve coronatesten daalt inmiddels wel. Gisteren werden voor het eerst sinds januari gemiddeld minder dan 1000 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners vastgesteld in het land.