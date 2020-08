Zestien besmettingen na Britse TUI-vlucht van Zakynthos naar Cardiff

Volgens de passagiers was het een zooitje aan boord en werden de coronaregels niet gehandhaafd door het cabinepersoneel. "Veel mensen deden hun mondmasker af en liepen door het gangpad heen en weer om een praatje te maken met anderen", zegt passagier Stephanie Whitfield. "De vlucht zat vol met 'covidioten' en een onbekwame bemanning die het niets kon schelen." Een andere passagier vond een gebruikte tissue in de stoelzak voor hem "dus het vliegtuig was niet goed schoongemaakt."

Zeker zestien passagiers van een TUI-vlucht van Griekenland naar Cardiff in Wales zijn positief getest op covid-19, meldt de BBC. Alle 193 passagiers is met klem verzocht om in zelfisolatie te gaan.

"Ik weet niet precies wat zich allemaal op die vlucht heeft afgespeeld want die is uitgevoerd door TUI-UK, maar ik herken dit beeld absoluut niet", zegt Petra Kok van TUI-Nederland.

"Wij zijn juist heel strikt op de handhaving van de mondkapjes. Geen mondkapje op, is niet mee." Volgens Kok moeten de passagiers tijdens de vlucht zoveel mogelijk blijven zitten en hun mondkapje ophouden. "De handbagage gaat niet meer in de lockers boven de stoelen, maar moet onder de stoel voor je passen zodat er niet de hele tijd mensen opstaan om iets uit hun tas te pakken. En natuurlijk mag het kapje even af tijdens de maaltijd, maar daarna moet dat gewoon weer worden opgezet."

De maaltijden zijn nu eenvoudiger zodat het aantal momenten van interactie met de passagiers zo laag mogelijk blijft en er wordt door zowel de crew als de passagiers zo min mogelijk door de gangpaden gelopen. "Je mag wel naar de wc, maar we willen geen rijen meer voor de toiletten zoals vroeger altijd gebeurde. Dus je mag alleen opstaan om naar het toilet te gaan als dat vrij is. We letten daar echt allemaal goed op", aldus Kok.

Zo snel mogelijk testen

Veel passagiers zijn kwaad over de lange tijd die het duurde voor er door TUI contact met ze werd opgenomen over de besmettingen. "Pas na vijf dagen gebeurde dat. Ik kan je echt niet meer vertellen met hoeveel mensen ik in die tussentijd in contact ben geweest", verzucht een van de passagiers.

Inmiddels is het aantal besmette passagiers gestegen van zeven naar zestien. Hoewel niet kan worden vastgesteld dat de nieuwe besmettingen in het vliegtuig zijn opgelopen, raden de Britse gezondheidsautoriteiten iedereen aan zo snel mogelijk een test te doen, ook als ze geen klachten hebben.