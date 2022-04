Twee doden en drie gewonden bij verkeersongeluk Havelte

Bij een verkeersongeluk in Havelte, in Drenthe, zijn vanochtend vroeg twee jonge mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die rond 05.10 uur van de weg raakte. De drie overige inzittenden raakten gewond.

De dodelijke slachtoffers zijn een man van 21 uit Westervelde en een 16-jarig meisje uit de gemeente De Wolden. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Van twee van de gewonden zijn de verwondingen ernstig, meldt de politie. Het gaat om de 19-jarige bestuurder van de auto en een 18-jarige vrouw. De vijfde betrokkene is een meisje van 16. Zij is lichtgewond geraakt.

De schade aan de auto was zo groot dat het veel werk was om alle inzittenden te bevrijden: