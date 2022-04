Noord-Korea meldt wapentest voor 'efficiëntere' inzet kernwapens

Noord-Korea zegt dat het land een nieuw type wapen heeft getest om de inzet van zogeheten tactische kernwapens "efficiënter te maken". Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA, dat niet vermeldt wanneer de wapentest is gebeurd en om wat voor wapen het precies gaat. Wel zou de test succesvol zijn verlopen.

Volgens de Noord-Koreanen gaat het om een wapensysteem dat kan worden ingezet voor zogeheten tactische kernwapens. Het wapensysteem is "van groot belang voor het drastisch verbeteren van de kracht van langeafstandseenheden van het leger", zo schrijft KCNA. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was bij de lancering aanwezig.

Zuid-Korea meldt dat het gisteravond laat twee projectielen heeft ontdekt die vanuit Noord-Korea zijn afgevuurd. Ze legden zo'n 110 kilometer af en bereikten een maximale hoogte van 25 kilometer.

Een wapendeskundige van het in de VS gevestigde Carnegie Endowment for International Peace zegt tegen persbureau Reuters dat het waarschijnlijk gaat om een ballistische raket voor korte afstanden. Het zou gaan om het eerste wapensysteem van Noord-Korea voor tactische kernwapens, die ingezet kunnen worden op het slagveld.

Nucleaire test op komst?

De Verenigde Staten en Zuid-Korea maakten eerder al melding van activiteit bij een nucleair testgebied van het Noord-Koreaanse leger. Drie weken geleden zei Noord-Korea dat het een nieuw type van een intercontinentale ballistische raket had getest, met een groter bereik dan Noord-Korea eerder heeft laten zien.

De Noord-Koreanen hebben sinds 2006 zes keer nucleaire wapens getest. Zuid-Koreaanse functionarissen gaan uit van een zevende nucleaire test ergens in de komende weken. Mogelijk gebeurt dat op of rond 25 april, de datum waarop het Noord-Koreaanse leger werd opgericht.