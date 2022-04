Weer onrust Zweden, politicus die koran wilde verbranden geraakt door steen

Voor de derde dag op rij zijn er ongeregeldheden in Zweden vanwege een aangekondigde koranverbranding, meldt de publieke omroep SVT. De Deense rechtsextremistische politicus Rasmus Paludan, die ook op andere politieke bijeenkomsten een koran heeft verbrand, is in Malmö bekogeld met een steen.

Hij heeft een beenwond, meldt de politie. Ook zou er een Deense journalist gewond zijn geraakt.

Behalve in Malmö kwam het ook in Landskrona tot een treffen tussen demonstranten en agenten. Maar de situatie lijkt minder ernstig dan gisteren, toen zeker twaalf agenten gewond raakten.

De aanleiding voor de onlusten is een reeks bijeenkomsten van Paludan. Op deze manifestaties houdt hij een toespraak, en er worden korans verbrand met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Moslims vatten verbranding van hun heilige boek op als een provocatie.

Agenten bekogeld met stenen

In Landskrona, waar Paludan ook een koran wilde verbranden, bekogelden tegendemonstranten de politie met stenen. Besloten werd toen het evenement te verplaatsen naar Malmö. Ook daar liep het dus uit de hand.

De locatie van de bijeenkomst in Malmö was afgezet met dranghekken, waarop vervolgens een automobilist inreed. De bestuurder is opgepakt. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond. Agenten gebruikten pepperspray om relschoppers te verjagen. Ook zijn auto's in brand gestoken.

Gemaskerde mannen

Hoewel de manifestatie in Landskrona werd afgelast, bleef het ook daar onrustig. De Zweedse omroep meldt dat er zeker twee auto's zijn uitgebrand. Op een video is te zien dat politiebusjes door gemaskerde mannen worden bekogeld met stenen. Eerder in de middag zei de politie nog dat er geen arrestaties waren verricht en dat er geen agenten gewond waren geraakt.

De onlusten begonnen donderdag in Linköping. Zeker drie agenten raakten daarbij gewond en diverse auto's ging in vlammen op. De volgende dag waren er rellen in Stockholm en Örebro.