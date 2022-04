Merkwaardige vrije trap leidt ruime nederlaag hekkensluiter Sparta in tegen Fortuna

Sparta is beroerd begonnen aan een cruciale week. De degradatiekraker tegen Fortuna Sittard ging zaterdagavond met 3-0 verloren, mede door een opvallende vrije trap. De komende zes dagen komt Sparta nog tweemaal in actie.

Fortuna opende in de tiende minuut de score uit een vrije trap die gerust opmerkelijk genoemd kan worden. Allereerst had scheidsrechter Serdar Gözübüyük beter de voordeelregel kunnen toepassen na een zetje van Sparta-verdediger Adil Auassar, want na zijn fluitsignaal schoot Mats Seuntjens de bal binnen.

Seuntjens ging vervolgens achter de vrije trap staan. Er was wat commotie omdat een Spartaan onvoldoende afstand nam en een speler van Fortuna opzettelijk in de weg ging lopen. Seuntjens maakte gebruik van de verwarring door de bal laag en houdbaar in de hoek van de onoplettende Sparta-doelman Maduka Okoye te schuiven: 1-0.

Treffer Sparta afgekeurd na tussenkomst VAR

Het werd vervolgens een incidentrijke eerste helft, waarin Fortuna het betere van het spel had. Voormalig Sparta-speler Paul Gladon zorgde met een fraaie tegendraadse kopbal voor de 2-0.

Op slag van rust dacht Bart Vriends de aansluitingstreffer te maken. De VAR attendeerde Gözübüyük erop dat de verdediger van Sparta stevig aan het shirt van Seuntjens trok, waarop de goal werd afgekeurd.