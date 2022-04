Juventus ontsnapt in zinderende slotfase aan nederlaag tegen negen man van Bologna

Juventus is in eigen huis ontsnapt aan een nederlaag tegen laagvlieger Bologna. In Turijn werd het na een chaotische en spannende slotfase uiteindelijk 1-1. Matthijs de Ligt viel na een uur ogenschijnlijk licht geblesseerd uit.

Met Mitchell Dijks en Jerdy Schouten in de basis begon Bologna vol vuur aan het duel en was het duidelijk niet van plan om met lege handen weg te gaan uit Turijn. Maar pas na rust wist Bologna het harde werken te belonen.