Gratie voor tientallen oppositieleden Venezuela, zegt regering

De Venezolaanse overheid zegt dat tientallen leden van de oppositie gratie is verleend. Op de lijst staan volgens minister van Informatie Rodriguez zeker 110 mensen. Onder hen zijn twintig oppositieleden die eerder werden verdacht van samenzwering tegen president Maduro.

Onder de mensen die gratie is verleend, zijn politicus Freddy Guevara, die asiel aanvroeg in het huis van de Chileense ambassadeur, en Roberto Marrero. Hij was de rechterhand van Juan Guaidó, de man die zichzelf in in januari 2019 uitriep tot interim-president en door veel landen wordt beschouwd als de rechtmatige president.

Een deel van de mensen op de lijst zit in de gevangenis, maar er zijn ook mensen bij die in ballingschap leven of zijn ondergedoken. De namen van prominente oppositieleiders als Leopoldo Lopez en Julio Borges staan niet op de lijst.

Parlementsverkiezingen

Wat de Venezolaanse regering van plan is met de actie, is niet duidelijk. Over drie maanden zijn in Venezuela de parlementsverkiezingen, die volgens Maduro ondanks de coronacrisis hoe dan ook door zullen gaan. Over een paar dagen is de deadline voor kandidaten om zich aan te melden.

De oppositie dreigde begin deze maand nog met een boycot van de verkiezingen. Ze zeiden niet mee te willen werken aan een verkiezing waarvan de uitslag al vaststaat en die president Maduro weer in het zadel zal helpen.

Het parlement, de Nationale Vergadering, wordt gecontroleerd door de oppositie, maar Maduro heeft een eigen parlement opgezet met aanhangers van zijn partij. Maduro wil met de verkiezingen ook in de Nationale Vergadering de meerderheid in handen krijgen.

Geen overeenstemming

Gisteren spraken de gezamenlijke oppositiepartijen en Guaidó met elkaar, maar de partijen zeiden dat ze geen overeenstemming hadden bereikt over de strategie. Guaidó zou een referendum hebben voorgesteld, terwijl een andere oppositieleidster, Mariá Corina Machado, de regering van Maduro zo snel mogelijk aan de kant wil schuiven.

Mensenrechtengroeperingen hebben de Venezolaanse overheid in het verleden stevig bekritiseerd voor het gevangennemen van politici van de oppositie. Vaak zijn de beschuldigingen tegen hen gebaseerd op weinig of zelfs geen bewijs en in strijd met de Venezolaanse wetgeving.

De regering-Maduro heeft in het verleden vaker kleine groepen van aangehouden oppositieleiders vrijgelaten. De regering ontkent ten stelligste dat er politieke gevangen zijn en zegt dat de aantijgingen onderdeel zijn van Amerikaanse pogingen om Venezuela kapot te maken.

Venezuela zucht onder de coronacrisis en een zware economische crisis. Het land is totaal geruïneerd door jarenlang wanbeleid. De economie is ingestort en de olieproductie, een belangrijke pijler van de staatsbegroting, ligt voor een groot deel stil. Verder ging het land grotendeels op slot door de coronapandemie.