Oppermachtig Liverpool via Manchester City naar finale FA Cup

Liverpool is ten koste van Manchester City voor de vijftiende keer, maar voor het eerst sinds 2012, tot de finale van de prestigieuze FA Cup doorgedrongen. Op Wembley was Liverpool met 3-2 te sterk.

Nog geen week na hun hoogstaande 2-2 in de competitie troffen de ploegen elkaar weer. City, waar Nathan Aké een basisplaats had, kampte met personele problemen en kwam zonder Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan niet aan voetballen toe.

Liverpool, met Virgil van Dijk als aanvoerder, was heer en meester in de eerste 45 minuten en bij rust had de zevenvoudig bekerwinnaar al drie keer gescoord. Ibrahima Konaté tekende net als in de twee Champions League-wedstrijden tegen Benfica met een rake kopbal uit een corner voor de openingstreffer.