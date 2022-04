Tsitsipas treft Davidovich in finale masterstoernooi Monte Carlo

Stefanos Tsitsipas heeft net als in 2021 de finale van het masterstoernooi in Monte Carlo bereikt. De titelhouder won met 6-4 en 6-2 van Alexander Zverev en neemt het in de eindstrijd op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich.

De Griek (ATP-5) nam het al voor de tiende keer op tegen de Duitser (ATP-3) en trok voor de zevende keer aan het langste eind. Tsitsipas gaf in de eerste set tweemaal een break voorsprong uit handen, maar serviceverlies op 4-5 kostte Zverev de set.

In het tweede bedrijf gaf de Griek maar twee punten weg op eigen service. Hij klaarde de klus door vanaf 2-2 vier games op rij te winnen.