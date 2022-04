Steunmanifestatie voor gedupeerden toeslagenaffaire: 'Rutte, schiet op'

Een paar honderd mensen hebben vanmiddag in het centrum van Rotterdam meegelopen in een steunmanifestatie voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire.

De demonstratie was vooral bedoeld als een hart onder de riem voor de mensen die ondanks toezeggingen van het kabinet nog steeds wachten op (volledige) compensatie van de geleden schade. Ze kampen vaak met hoge schulden. 'Rutte, schiet op', stond op veel protestborden.

"Wat een mooie dag voor een steunmanifestatie voor mensen die geraakt zijn door toeslagenschandaal", twitterde SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten. Bij de manifestatie trok ze op met Kamerlid Pieter Omtzigt, die een paar jaar geleden samen met haar de toeslagenaffaire heeft aanzwengelde.

Nederlandse Politiebond

Bij de manifestatie waren ook vertegenwoordigers van GroenLinks en de Partij voor de Dieren, en organisaties als Stichting Gedupeerde Ouders, Amnesty International, Save the Children en de Nederlandse Politiebond, meldt Rijnmond.

Oktober vorig jaar bleek dat er in de periode tussen 2015 en 2020 ruim 1100 kinderen van gedupeerden als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Een aantal kinderen is weer terug bij hun ouders, maar een groot aantal verblijft nog steeds in een pleeggezin of een instelling. Soms zelfs zonder dat ze contact mogen hebben met hun ouders. Ook daar vroegen de manifestanten vanmiddag aandacht voor. Zo droegen een groot spandoek met zich mee met de tekst: "1115 kinderen zijn verdwenen. Waar zijn ze?!!"