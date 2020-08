De Graafschap start seizoen met winst op Den Bosch

De Graafschap is het nieuwe seizoen in de eerste divisie begonnen met een zege. FC Den Bosch werd in Doetinchem met enig fortuin met 4-2 verslagen.

Den Bosch verstopte zich niet en kreeg de eerste kansen. Jizz Hornkamp, Ryan Trotman en Brem Soumaoro hadden de 1-0 op de schoen, maar De Graafschap-doelman Rody de Boer lag in de weg. De Graafschap scoorde vlak voor rust wel, door een kopbal van Toine van Huizen.

Een eigen doelpunt van Julian Lelieveld bracht de stand op 1-1, maar De Graafschap rechtte de rug en sloeg in enkele minuten hard toe. Daryl van Mieghem en Elmo Lieftink scoorden twee minuten na elkaar. Johnatan Opoku knalde daarna de 4-1 tegen de touwen.

Hornkamp, die na rust al de lat had geraakt, maakte koppend 4-2, maar spannend werd het niet meer. Excelsior en NAC, die beiden met 6-1 wonnen, gaan na de eerste speelronde aan kop. Ook Roda JC, SC Cambuur, FC Eindhoven en Helmond Sport pakten de volle buit in hun eerste wedstrijd.