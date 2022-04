Fortuna neemt revanche voor verloren korfbalfinale van 2021 tegen PKC

De korfballers van Fortuna hebben in een volgepakt Ahoy de landstitel veroverd. De club uit Delft won met 22-21 van PKC en nam daarmee revanche voor de verloren finale van vorig jaar.

De twee grootmachten in het korfbal stonden voor de derde keer op rij in de finale tegenover elkaar. Vorig jaar wonnen de Papendrechters met 22-18, het jaar daarvoor (in 2019) was Fortuna te sterk voor PKC.