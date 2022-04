Hockeyers Bloemendaal weer naar finale Euro Hockey League

De hockeyers van Bloemendaal mogen zich op gaan maken voor de finale van de Euro Hockey League. De viervoudig winnaar van het toernooi en titelverdediger was in de halve finales in Amstelveen een maatje te groot voor Club de Campo uit Madrid: 3-0. In de eindstrijd op maandag is Rot-Weiss Köln of Surbiton HC de tegenstander.

De onbetwiste koploper van de Nederlandse hoofdklasse maakte al snel duidelijk dat er voor de huidige kampioen van Spanje weinig te halen viel in het Wagener Stadion. Het was Jorrit Croon die de cirkel binnendrong en al na 56 seconden de bal hoog in het dak van het Spaanse doel werkte.

Zes minuten later stond de 2-0 al op het bord toen Tim Swaen de eerste strafcorner van het duel benutte door de bal hoog binnen te pushen. Club de Campo wist er maar weinig tegenover te stellen en Thierry Brinkman tilde vlak na rust de score naar 3-0.

Het Duitse Rot-Weiss Köln en het Engelse Surbiton HC gaan zondag uitmaken wie een dag later de tegenstander van Bloemendaal gaat worden in de finale.