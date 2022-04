Migrantenboot kapseist bij Libië, VN gaat uit van tientallen doden

Voor de kust van Libië is een boot met migranten gekapseisd. VN-migratieorganisatie IOM gaat ervan uit dat zeker 35 opvarenden zijn omgekomen. Vooralsnog zijn zes doden uit zee gehaald.

De houten boot sloeg vrijdag door nog onbekende oorzaak om in de buurt van Sabratha. Vanuit die kustplaats wagen veel migranten de oversteek naar Europa. Het is hemelsbreed zo'n 300 kilometer varen naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Bij het oversteken van de Middellandse Zee zijn dit jaar volgens de IOM ruim 500 migranten verdronken of vermist geraakt.

In het door burgeroorlog verscheurde Libië zijn veel mensensmokkelaars actief. Het komt regelmatig voor dat overvolle migrantenboten al kapseizen voor de Libische kust. Eerder deze maand verloren bij zo'n scheepsongeluk 90 mensen het leven.

Volgens de VN is er bewijs gevonden voor misdaden tegen de menselijkheid. Zowel door mensensmokkelaars als in overheidsgevangenissen worden migranten onmenselijk behandeld.

Toename

Afrikaanse migranten proberen Europa al jaren te bereiken via de Middellandse Zee. Vorig jaar lukte het 150.000 mensen om die gevaarlijke oversteek te maken. Dat zijn er fors meer dan in 2020 en 2019, maar nog altijd veel minder dan tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 en 2016.

Ook het aantal doden neemt toe. Vorig jaar waren er ruim 2000 doden en vermisten, het hoogste aantal in drie jaar tijd, meldt de IOM.