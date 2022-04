Ronaldo loodst United met hattrick langs Norwich, Spurs en Arsenal onderuit

Het was de tweede week op rij dat Brighton voor bittere tranen zorgde in Noord-Londen. Vorig weekeinde werd ook al met 1-0 gewonnen bij Arsenal.

Londen is Brighton goed gezind

Manchester stond op het eigen Old Trafford na een halfuur al op 2-0 en daarmee leek de strijd wel gestreden. Maar dat was buiten de veerkracht van de bezoekers gerekend. Kieran Dowell scoorde vlak voor rust en niet lang daarna vond ook Teemu Pukki het net. Een kwartier voor tijd passeerde Ronaldo echter Tim Krul voor de derde keer, nu uit een vrije trap.

Cristiano Ronaldo heeft weer eens zijn waarde bewezen voor Manchester United. Met een hattrick loodste de Portugees zijn ploeg langs hekkensluiter Norwich City, dat zich op bewonderenswaardige terug in de wedstrijd vocht maar uiteindelijk toch met 3-2 ten onder ging.

Opvallend: Brighton bleef voor de zesde opeenvolgende keer ongeslagen tijdens een Premier League-bezoek aan Londen. Eerder dit seizoen werd er gewonnen bij Brentford en gelijkgespeeld bij Crystal Palace, West Ham United en Chelsea.

Leandro Trossard groeide tegen Tottenham uit tot matchwinner in de wedstrijd. De Belg passeerde doelman Hugo Lloris in de 90ste minuut, nadat hij zichzelf eerst met een goede kapbeweging vrij had gespeeld.

Duur puntenverlies

Voor Tottenham, bij wie Steven Bergwijn kort voor tijd inviel, kan de nederlaag een dure zijn in de strijd om Champions League-voetbal. De Spurs blijven vierde, maar zowel Manchester United als Arsenal heeft slechts drie punten minder, terwijl de 'Gunners' nog een wedstrijd tegoed heeft.

De eerste vier clubs uit de Premier League plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.