Longo Borghini bekroont fraaie solo met zege in Parijs-Roubaix

De tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen is gewonnen door Elisa Longo Borghini. De Italiaanse renster van de Trek-formatie kwam na 125 kilometer over het stoffige parcours solo aan op de wielerbaan in de Noord-Franse finishplaats. Longo Borghini had ruim 30 kilometer voor de finish de benen genomen en hield knap stand. Een dikke halve minuut achter de winnares sprintte Lotte Kopecky naar de tweede plaats, daarmee het sterke SD Worx een troostprijs bezorgend. Lucinda Brand, ploeggenote van Longo Borghini, eindigde als derde. Zeventien kasseienstroken Terwijl er vijf rensters vooruit waren, zorgde met nog 80 kilometer voor de wielen de eerste van zeventien kasseienstroken - 30 kilometer in totaal - al voor een vroege schifting in het peloton. Op dat eerste traject met steentjes was Elizabeth Deignan er vorig jaar al vandoor gegaan om uiteindelijk solo in Roubaix aan te komen.

De mannen zondag aan de bak in Parijs-Roubaix De manneneditie van de wielerklassieker Parijs-Roubaix is zondag te volgen bij de NOS. Vanaf 13.10 uur is de koers te zien op NPO 1 en via een livestream op de website en de NOS-app. Ook is er een liveblog en wordt er verslag gedaan in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Een zwangerschap hield de Britse deze keer van de deelnemerslijst. Daarop ontbrak ook de nummer twee van de eerste vrouweneditie: Marianne Vos had tot haar grote teleurstelling in de ochtenduren geconstateerd dat ze het coronavirus onder de leden had. Een hard gelag voor de routinier die juist vanwege de Franse Hel van het Noorden vorige week de Amstel Gold Race in eigen land had laten schieten. Onfortuin Van Dijk Een strook later sloeg het onfortuin toe bij Ellen Dijk: dit keer geen valpartij, zoals vorig jaar toen ze in de regen na een val ondanks een opgelopen hersenschudding de wedstrijd vervolgde, maar een lekke voorband die de Europees kampioene ver terugwierp. Vooraan had Tanja Erath het rijk inmiddels alleen, maar niet voor lang: de groep achtervolgers naderde snel.

Tanja Erath - AFP

Een versnelling van Lotte Kopecky, eerder deze maand de best in de Ronde van Vlaanderen, op de strook van Auchy naar Bersée kon alleen beantwoord worden door oud-wereldkampioene Marta Bastianelli en Brand. De sterke Van Dijk, ploeggenote van Brand bij Trek-Segafredo, wist kort daarop weer aan te sluiten bij de groep favorieten, die op twintig tellen van het leidende trio reden. Daarin slaagde ook de eveneens door een lekke band getroffen Elisa Balsamo, maar de wereldkampioene had daarbij op onreglementaire wijze gebruik gemaakt van de ploegleiderswagen van waaruit een bidon werd aangegeven. De Italiaanse hield de bidon te lang vast naar de zin van de jury en kreeg een diskwalificatie aan haar wielerbroek. Hazenpad Nadat Kopecky, Bastianelli en Brand waren ingerekend, koos met nog ruim dertig kilometer te gaan Longo Borghini het hazenpad. Elena Cecchini en Emma Norsgaard dachten mee te springen, maar werden algauw uit het wiel gereden. De Italiaanse nummer drie van vorig jaar had in een mum van tijd een gat van een halve minuut geslagen.

Parijs-Roubaix - AFP