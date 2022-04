Geen hockeyles, wel winst: Den Bosch na 'taai' duel naar EHL-finale

Den Bosch heeft zich geplaatst voor de finale van de Euro Hockey League door het Belgische Gantoise HC te verslaan. De hockeyvrouwen uit Den Bosch hadden een moeilijkere middag dan in de kwartfinales, waarin het nog hockeyles gaf tegen Surbiton HC. Zaterdagmiddag werden de vrouwen uit Gent met 2-0 uitgeschakeld.

Den Bosch kwam aan het eind van het derde kwart op een 1-0 voorsprong uit een strafcorner. Maartje Krekelaar tikte binnen uit een variant, nadat een van de Belgische uitloopsters naar de middenlijn was gestuurd voor te snel inlopen en er net even meer ruimte was ontstaan in de cirkel.

'Best wel taai'

Vroeg in het vierde kwart besloot Frédérique Matla, bij de openingstreffer aangever, de zevende strafcorner van de partij direct op de goal af te vuren. De bal ging zo door de benen van de verder sterk spelende keepster Pauline De Ryck, waardoor het 2-0 werd.

Klinkt als een vrij eenvoudige overwinning, maar dat het was niet. Met name de keepster van Gantoise speelde sterk. "Het was best wel taai nog aan het eind", zei Matla na afloop. Gantoise had al tientallen wedstrijden op rij in eigen land niet verloren. "We zijn wel getest vandaag."