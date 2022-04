Vanavond op tv: Jongeren lezen Engelse boeken • Ivo Daalder over oorlog Oekraïne • Therapie voor en door Oekraïners

In Nieuwsuur praten we met Ivo Daalder , oud VS-ambassadeur bij de NAVO.

Wat is er diplomatiek nog mogelijk na een week waarin het paradeschip van het Russische leger zonk en Finland en Zweden zich kandidaat stelden voor NAVO-lidmaatschap? Poetin zal zich in wiek geschoten voelen, wat doet dat voor het vervolg van de oorlog en de kansen op een diplomatieke oplossing?

Ivo Daalder over oorlog Oekraïne

Jongeren lezen graag Engelse boeken

Nu de Boekenweek in volle gang is, staat de Nederlandse literatuur in de schijnwerpers. Maar als je het de Nederlandse jongeren vraagt, krijgen Engelse boeken massaal de voorkeur. De verkoopcijfers schieten door het dak en op sociale media worden filmpjes van Engelstalige boeken gedeeld voor een miljoenenpubliek.