Tanker bij Wageningen losgetrokken, scheepvaart kan er weer langs

Rijkswaterstaat is er in geslaagd een tanker los te trekken die gisteravond laat was vastgelopen op de Nederrijn bij de haven van Wageningen.

Het schip met 2000 ton dieselolie liep gisteravond laat vast, toen het (zoals verplicht met een chemische lading) achteruit de haven van Wageningen probeerde in te varen, meldt RTV Utrecht. De schipper van de Chabeli heeft de sterkte van de stroming waarschijnlijk verkeerd ingeschat.

Rijkswaterstaat probeerde meteen met een boot het vrachtschip vlot te trekken, maar dat mislukte. Een tweede poging, door een rederij uit Rotterdam, mislukte ook: de kabel schoot drie keer los.

Een nieuwe poging rond 16.00 uur lukte wel. Rijkswaterstaat deed eerst de sluis bij Amerongen dicht en 'kneep' de stuw bij Driel (wat betekent dat de de watergang wordt versmald). Zo lukte het om de stroming van het stuk rivier van ruim 30 kilometer te verkleinen en het waterpeil verhogen. Tegelijkertijd werden drie nieuwe sleepboten gestuurd. Twee sleepboten trokken aan de voorkant van de tanker, een andere sleepboot duwde het schip. Met resultaat, meldt Omroep Gelderland. Toen het schip los was, is het naar de haven in Wageningen gesleept.

Geen gevaar voor lekkage

Rijkswaterstaat zegt dat er geen moment gevaar is geweest voor lekkage van de dubbelwandige tanker.

Nu de meer dan honderd meter lange tanker weer weg is uit de Nederrrijn kunnen de sluis en de stuw weer gewoon functioneren. Dat betekent dat ook de overige scheepvaart, die tijdelijk werd omgeleid, weer over de rivier kan varen.