Rus laat even zien wat ze kan, maar kan uitschakeling Nederland niet voorkomen

Maar in de tweede set liet Rus zien wat ze allemaal kan. Het publiek ging achter haar staan en met een uitstekende servicegame kwam ze op 1-1. Het tij leek te keren. Rus sloeg meer winners en serveerde sterk, maar de vele onnodige fouten (29 in totaal) braken haar op.

De eerste set van Rus tegen de Spaanse nummer 49 van de WTA-ranking was er een om snel te vergeten. Met 0-6 ging de Nederlandse nummer 74 van de wereld er kansloos vanaf. Ze pakte in de eerste drie games slechts twee punten en de set ging binnen een halfuur verloren. Rus oogde aangeslagen.

Spanje is door de winst op een 3-0 voorsprong gekomen. Dat gat is door Nederland niet meer te overbruggen.

Nederland is het finaletoernooi van de Billie Jean King Cup misgelopen. Arantxa Rus slaagde er niet in het eerste punt van Nederland tegen Spanje binnen te slaan. Tegen de 25-jarige Sara Sorribes Tormo begon de 31-jarige Nederlandse moeizaam, maar kan ze vertrouwen halen uit een sterkere tweede set: 0-6, 4-6.

In game zeven forceerde Rus voor het eerst een break om terug te komen tot 3-4. Daarna won ze ook de game op eigen opslag en maakte er 4-4 van. Een knappe opleving, want tot op dat moment had de Spaanse nog maar twee onnodige fouten geslagen.

Het bleek echter niet meer dan een stuiptrekking van Rus, die vervolgens twee games verloor. Sorribes Tormo haalde daardoor het beslissende derde punt binnen voor Spanje in de strijd om deelname aan de finale van de Billie Jean King Cup, de voormalige Fed Cup.