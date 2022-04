Teruggekeerde Hiddink stelt Langeler aan als bondscoach bij Curaçao

Art Langeler wordt bondscoach van Curaçao. Hij is aangesteld op voorspraak van Guus Hiddink, die eerder twee wedstrijden de nationale ploeg onder zijn hoede had en nu als technisch directeur is teruggekeerd bij de Curaçaose voetbalbond.

De 51-jarige Langeler, die afgelopen november zijn biezen pakte bij het tegen degradatie knokkende PEC Zwolle, zal Curaçao coachen tot en met maart 2023, als de poulefase van de Nations League is afgelopen. Canada en Honduras zijn de tegenstanders.

Hiddink, 75 jaar inmiddels, heeft geen contract betekend, maar zal ook gedurende die periode hand- en spandiensten verlenen. Hij was tussen 2020 en 2021 al even actief als bondscoach/technisch directeur van Curaçao, maar een coronabesmetting maakte daar een abrupt einde aan.