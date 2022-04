Tadic weet waarom Ten Hag gaat slagen bij United: 'Hij past bij elke grote club'

Als twee boeienkoningen die zich van hun ketenen probeerden te ontdoen, wrongen Ajax-trainer Erik ten Hag en diens aanvoerder Dusan Tadic zich vrijdag in allerlei bochten om toch vooral maar die twee vermaledijde woorden te vermijden. Manchester United?

Ten Hag wilde niets weten van de afgegleden Engelse grootmacht waarmee hij al mondeling tot overeenstemming zou zijn gekomen. "Ik praat over Ajax en nergens anders over", herhaalde hij meermaals in de catacomben van de Johan Cruijff Arena, waar zich de eerste verslaggever van de Engelse tabloid The Sun al meldde. Dat zijn naam overal in de media opduikt en binnen en buiten de landsgrenzen nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Manchester United is inherent aan de grootsheid van zijn huidige werkgever, zei Ten Hag. Spelers van Ajax staan nu eenmaal altijd in het middelpunt van de belangstelling, klonk het. "En nu is het de beurt aan de trainer."

Tadic en Erik ten Hag tijdens de Champions Leaguewedstrijd tussen Benfica en Ajax - ANP

Daar liet hij het graag bij. "Ik dien Ajax en het enige waar ik over wil praten, is die club. Ik heb genoeg aan mijn hoofd met de bekerfinale van zondag tegen PSV in het verschiet." En nee, zo pareerde hij schoorvoetend, de geruchtenstroom rond zijn toekomst is op geen enkele wijze van invloed op zijn spelersgroep. Integendeel, lachte Ten Hag. 'Vibe' "We hebben de afgelopen week fantastisch getraind. Het waren de beste trainingen in mijn hele periode bij Ajax. Iedereen wil het beste van zichzelf geven. Er zit veel energie in de ploeg. Honger ook. Er was een geweldige vibe voelbaar." "Wij strijden nog om twee prijzen en daar is het om te doen", vervolgde Ten Hag, wiens contract met Ajax overigens pas medio 2023 afloopt. "Daar moeten we onze volledige aandacht op richten. Iedere wedstrijd moet gewonnen worden. Of je nu goed of slecht speelt."

Dusan Tadic eet zijn Ajax-shirt op - ANP

Het waren woorden waar ook Tadic zich met graagte achter verschool. Het draait om het hier en nu, zei hij zonder die woorden letterlijk te gebruiken. En dus niet om die ene club uit de voormalige textielstad in het noorden van Engeland. Over de toekomst van de oefenmeester waarmee hij al sinds 2018 werkt, wilde hij slechts één ding kwijt. "Ik hoop dat hij bij Ajax blijft." Ervaringsdeskundige Die kans is evenwel miniem, viel uit de woorden van de 33-jarige Serviër op te maken. Als ervaringsdeskundige in de Premier League wist de voormalige speler van Southampton desgevraagd feilloos te benoemen waarom Ten Hag na de zomer gaat slagen bij de Mancunians. "Hij is een van de beste trainers ter wereld. Dat bewijst hij al jaren. Hij past bij elke grote club." In Tadic' optiek is het welhaast vanzelfsprekend dat ook Manchester City, Paris Saint Germain en Bayern München naar de diensten van Ten Hag hebben gehengeld, zoals het verhaal gaat. "Iedereen wil de trainer van dit Ajax kopen. Dat is normaal."

Dusan Tadic (Ajax) schreeuwt het uit - ANP

Het (voetbal)leven zonder Ten Hag dat in het verschiet ligt, valt de Serviër op voorhand zwaar. Vier jaar lang vormden ze een tandem. "Het zal moeilijk worden zonder hem als trainer." Woelig beslapen bedje Loyaal als hij is, gunt de aanvoerder zijn trainer evenwel de overstap naar de meest prestigieuze clubcompetitie ter wereld. Hoe woelig beslapen het Engelse bedje waar hij instapt ook oogt. Want als iemand de klus in Manchester kan klaren, zei Tadic, dan is het wel Ten Hag. Sinds sir Alex Ferguson in 2013 de deur van het Theatre of Dreams achter zich in het slot liet vallen, versleet United zeven trainers die kortere of langere tijd aan het roer stonden.

Bekerfinale bij de NOS De bekerfinale tussen PSV en Ajax begint zondag om 18.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via NPO Radio 1 bij Langs de Lijn. Een samenvatting van de wedstrijd is te zien in de uitzending van Studio Sport tussen 19.00 en 20.00 uur.