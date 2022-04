Favoriete Vos mist Parijs-Roubaix door positieve coronatest: 'Wereld stortte in'

Marianne Vos stapt vandaag niet op de fiets voor Parijs-Roubaix. De Jumbo-Visma-renster testte zaterdagochtend enkele uren voor de start van de race positief op corona en kan niet meedoen.

Vos sloeg vorig weekend nog de Amstel Gold Race over omdat ze zich niet helemaal in vorm voelde. Op zoek naar het juiste gevoel voor Parijs-Roubaix vertrok ze op trainingskamp naar Spanje, waarvan ze raceklaar terugkeerde.

'Wereld stort in'

"De teleurstelling is enorm", laat Vos weten via een persbericht van de Jumbo-ploeg. "Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in."

Jumbo-Visma zegt rondom de koers nog strikt rekening te houden met coronaprotocollen. Renners en stafleden dienen zich dagelijks te laten testen. Vos heeft geen klachten. "Ik sta achter het beleid van de ploeg. Je moet met je gezondheid geen risico's nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen."

Vorig jaar eindigde Vos als tweede op de wielerbaan in Roubaix. Dit jaar was ze een van de favorieten voor de overwinning voor de koers die bij de vrouwen voor de tweede keer gereden wordt.