Gronings ziekenhuis draait 'aanstootgevend' beeld een slagje bij

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gaat een kunstwerk in de binnentuin een slag bijdraaien.

Gisteren was commotie ontstaan omdat het beeld van de achterkant gezien de indruk kan wekken dat een vrouw wordt bevredigd door twee kinderen. Eerst wilde het ziekenhuis het kunstwerk weghalen. Nu is besloten om het zo bij te draaien dat de voorkant beter zichtbaar is voor de personeel en patiënten. "We hopen dat het hiermee is opgelost", laat het ziekenhuis weten aan RTV Noord.

Het beeld Moeder met kinderen is gemaakt door de Groningse kunstenaar Albert Aukema en maakt deel uit van een expositie die tot oktober te zien is in de binnentuin van het Groningse ziekenhuis. Volgens de kunstenaar zelf laat het "de allesomvattende eeuwige moederliefde" zien: een gehurkte vrouw die twee kinderen aan haar borst drukt. Maar wie het beeld vanaf de derde verdieping van het ziekenhuis van de achterkant bekijkt, kan er ook een vrouw in zien die zich laat bevredigen.

Beeld aanstootgevend

Een aantal mensen vond het beeld aanstootgevend. Reden voor de kunstcommissie van het ziekenhuis om de kunstenaar te vragen om zijn beeld te vervangen door een ander exemplaar uit dezelfde reeks. Aukema piekerde daar niet over. "Dan doe je onrecht aan het beeld. En veel mensen vinden het wel mooi", reageerde hij gisteren. "Wat mensen er in een bepaalde hoek vanuit hun werkkamer in zien, is geen objectief criterium om kunst te beschouwen."

Het ziekenhuis heeft nu besloten om het beeld te laten staan maar wel iets bij te draaien, blijkt uit een mededeling op de website. "Het doel van kunst in het Martini Ziekenhuis is dat het ondersteunend moet zijn, en niet confronterend, met respect voor patiënten en personeel. We willen een aangename omgeving bieden voor herstel, waar kunst onderdeel van uitmaakt."