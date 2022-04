Bredanaar gegijzeld en mishandeld, twee verdachten opgepakt

In Bergen op Zoom is afgelopen nacht een 33-jarige man uit Breda enige tijd vastgehouden en mishandeld. De politie heeft twee verdachten (40 en 41) uit Bergen op Zoom opgepakt.

De politie vermoedt dat de aanleiding ligt in de relationele sfeer. Over de achtergrond daarvan is niets bekendgemaakt.

Het slachtoffer stapte in Breda bij bekenden in de auto. Ze reden vervolgens naar een huis in Bergen op Zoom, waar de man werd mishandeld.

Stroomstootwapen

Na enige tijd kon het slachtoffer alarm slaan. De twee verdachten werden rond 04.30 uur net buiten de woning opgepakt. De politie nam een stroomstootwapen en mobiele telefoons in beslag.

Het tweetal zit vast voor verder onderzoek. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.