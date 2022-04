Invictus Games van start: 'Door mee te doen hoop ik me trots te voelen'

Twee jaar hebben ze er in Den Haag op moeten wachten. Maar na het uitstel door corona is het vanavond dan eindelijk zo ver: de officiële opening van de Invictus Games in Den Haag. De eerste wedstrijden beginnen vanochtend al. Tijdens een reis in de Verenigde Staten naar de Warrior Games, een sportevenement voor gewonde veteranen, kwam de Britse prins Harry op het idee voor de Invictus Games. Een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen die in het leger lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt. Sindsdien is het grootschalige sportevenement, met 500 deelnemers uit twintig landen, vier keer gehouden. Bijna alle wedstrijden zijn in het Haagse Zuiderpark. Sporters doen mee aan onderdelen als roeien, atletiek, rolstoelbasketbal en zitvolleybal. Het draait niet alleen om de medailles, maar ook om het stimuleren van herstel door sport en om ontmoetingen met lotgenoten en familie. Daarnaast wil de organisatie van het evenement het begrip en respect vergroten voor degenen die hun land dienen of hebben gediend. Ptss op je 23e Namens Nederland zijn er 28 deelnemers. Een van hen is Heidi Dalhuisen. Zij vertrok in 2010 op 23-jarige leeftijd naar Afghanistan. Ze kwam terug met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en schaamt zich daar soms voor. Bekijk hieronder haar verhaal:

Heidi Dalhuisen kreeg PTSS en doet nu mee aan de Invictus Games - NOS

Alexander Lamp moest een jarenlange carrière bij het Korps Mariniers beëindigen nadat hij multiple sclerose (MS) had gekregen, een ziekte aan het zenuwstelsel. "Dat is verschrikkelijk, kan ik wel zeggen. Mijn bedoeling was om met pensioen te gaan vanuit het werk. En dan word je ziek, terwijl je eigenlijk heel gezond en sportief bent." Bekijk hieronder zijn verhaal:

Alexander Lamp is weer wie hij vroeger was sinds hij sport met lotgenoten - NOS