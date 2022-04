De 13-jarige Ten Hag mocht Cruijff vragen stellen: 'Hele tijd vingertje omhoog'

Cruijff, die ontspannen met zijn benen over elkaar tussen de kinderen zit, geeft op zijn herkenbare manier antwoord. "Techniek ontwikkelen is eigenlijk simpel. Je moet het doen. Dus trainen, trainen, trainen. Daar is eigenlijk geen enkel ander advies voor nodig."

Een 13-jarig jochie zit voortdurend met zijn vingertje omhoog. De kleine Erik krijgt in het kinderprogramma Cruyff en Co samen met de Twentse regioselectie de kans om vragen te stellen aan de grote Johan Cruijff. Dat de anderen daardoor minder vragen kunnen stellen, kan hem even weinig schelen.

We spreken Ten Hag op een moment dat hij vol in de belangstelling staat van Manchester United . Maar we zijn er vandaag niet om het over de toekomst van de Ajax-trainer te hebben. We praten met Ten Hag enkel en alleen over Cruijff.

"We kregen een training van hem, waarbij iedereen een bepaalde vaardigheid aangeleerd kreeg. Dat ging Cruijff met ons trainen. We werden vervolgens met het hele team uitgenodigd in de studio om met hem daarover te praten."

Ten Hag kan zich nu niet meer herinneren of hij zenuwachtig was op weg naar de studio, maar hij weet nog wel dat hij groot fan was. Hij had Cruijff nooit bewust zien spelen, daarvoor was hij te jong, maar door de verhalen van zijn ooms wist hij dat hij een levende legende ging ontmoeten.

Het kinderprogramma Cruyff en Co was een idee van Cruijff zelf. In zijn tijd in Amerika had hij een soortgelijk programma gepresenteerd en het leek hem een goed plan om dit in Nederland dunnetjes over te doen. De inmiddels gestopte wereldster had een duidelijke visie over voetbal en voelde een grote behoefte om dit over te dragen op de jeugd.

Mondig

Als Cruijff aan het woord is, luisteren de kinderen aandachtig, maar er is ook ruimte om zelf wat in te brengen. Ten Hag is de mondigste van het stel. Niet alleen stelt hij het merendeel van de vragen, hij laat ook zijn licht schijnen over hoe een trainer zich moet gedragen ten opzichte van jeugdspelers.

"Vooral in de jeugd moet je een beetje oppassen dat je niet zo heel veel schreeuwt, want dan gaat een voetballer kapot. Maar ik vind dat een trainer bij hogere elftallen, het eerste van Ajax of Twente bijvoorbeeld, best een keer wat mag zeggen. Die jongens trainen heel vaak in de week. Als ze dan telkens weer dezelfde fout maken, dan mag er best wel een keer wat van gezegd worden."