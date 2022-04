Wekdienst 16/4: Start Invictus Games • Steunmanifestatie toeslagenaffaire in Rotterdam

Goedemorgen! Vandaag beginnen de Invictus Games in Den Haag, en is er een steunmanifestatie voor de ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.

Vandaag is er flink wat zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 14 graden in het uiterste noorden van het land tot 18 graden in de zuidelijke provincies.

Volgens Zelensky zijn de Russische slachtofferaantallen veel hoger: 19.000 tot 20.000. Dat aantal is vele malen groter dan het laatste officiële dodental dat Moskou bekendmaakte, tot 25 maart zouden er 1351 militairen zijn gesneuveld. Geen van de aantallen is onafhankelijk te bevestigen.

Er zijn aan Oekraïense zijde al tussen de 2500 en 3000 militairen gesneuveld, zegt president Zelensky in een gesprek met CNN . Ook zijn er ongeveer 10.000 gewonden geteld, "waarvan het nog maar de vraag is hoeveel er zullen overleven", volgens Zelensky . Hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen is moeilijker te zeggen doordat communicatie met belegerde steden gebrekkig verloopt.

En dan nog even dit:

Herriët Brinkman, lijsttrekker van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen, wordt de eerste vrouwelijke wethouder van Staphorst. "De gemeente is er klaar voor", zegt ze in gesprek met RTV Oost.

Staphorst staat bekend als een van de conservatiefste kerkelijke gemeenten in Nederland. Van oudsher heerst daar het idee dat de man het hoofd van de vrouw is en dat daarom de vrouw niet actief mag zijn in de politiek.

Toch is het volgens Brinkman geen verrassing dat er nu ook in haar gemeente een vrouwelijke wethouder komt. Twaalf jaar geleden kwam ze samen met Liesbert Lubberink (PvdA) als eerste vrouw in de gemeenteraad. "Zo maakten we het pad vrij voor meer vrouwen en nu zijn we met zijn vieren."