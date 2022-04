'D66 houdt rapport grensoverschrijdend gedrag partijlid achter'

In de partijtop van D66 worden de conclusies uit een vertrouwelijk rapport waarin staat dat een prominent lid van de partij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag al een jaar verborgen gehouden. Dat meldt de Volkskrant.

Het dagblad heeft schriftelijke communicatie in handen die sinds vorig jaar rondgaat in de partijtop. Zeker vier D66'ers eisen al een tijd opheldering en willen een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de partij.

Partijleider Kaag wil niet reageren op de berichtgeving van de krant. Ze verwijst daarbij naar het bestuur van de partij, "aangezien dit hele onderzoek in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur heeft plaatsgevonden".

Volgens het bestuur heeft Kaag het vertrouwelijke rapport niet ingezien. Het bestuur wil niet zeggen of ze dan op een andere manier is ingelicht over de misstappen van het lid, de partijstrateeg Frans van Drimmelen. Zelf wil hij niet reageren tegen de Volkskrant omdat hij het "een pijnlijke privékwestie" vindt.

Stalking, bedreiging, chantage

Uit de documenten die de krant in handen heeft, zou blijken dat Van Drimmelen in 2015 en 2016 als partijstrateeg en voormalig voorzitter van de talentencommissie langdurig een vrouwelijke medewerker heeft "gestalkt, bedreigd en gechanteerd". Er staat ook in dat de politie er een officieel waarschuwingsgesprek met Van Drimmelen over voerde.

Net voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar zei Kaag dat uit het onderzoek zou zijn gebleken dat er binnen D66 "geen sprake was van een structureel onveilige omgeving". "Zo ken ik onze partij niet", zei ze destijds. Ze baseerde haar conclusies op een openbaar rapport dat drie weken voor de verkiezingen werd gepubliceerd.

Nu blijkt dat het onderzoek op dat moment nog niet volledig was afgerond. Er is daarna nog extra informatie bij betrokkenen opgevraagd, en dat leidde volgens de Volkskrant tot een 'vertrouwelijke bijlage' met hardere conclusies. Het slachtoffer kreeg de conclusies die haar in het gelijk stelden pas anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen op 17 maart 2021 te horen, leest de Volkskrant in de documenten.

Ze zou meerdere keren bij het bestuur hebben aangeklopt om erkenning te krijgen voor wat haar is overkomen, maar dat liep op niets uit. Ook wilde ze tot drie keer toe in gesprek met Kaag, maar die zou telkens niet met haar inhoudelijk over de zaak willen praten.

Prominenten

Onder de D66-leden die opheldering willen over de zaak-Van Drimmelen en mogelijke andere grensoverschrijdende kwesties in eigen kring zijn oud-D66-bestuurslid Saskia Boelema en de huidige vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten, Jelle Ages.

Volgens de Volkskrant steunen zeker drie andere (voormalige) D66-prominenten de oproep, maar durven ze niet met hun naam in de krant, omdat ze vrezen voor gevolgen voor hun loopbaan.