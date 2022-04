Parijs-Roubaix is 'beetje de reden' dat Van den Broek-Blaak nog wielrenster is

Haar ploegleider Lars Boom, die zelf in 2014 een Tourrit op kasseien won, kijkt ook met vertrouwen naar de wedstrijd. "Het ziet er goed uit, de meiden zijn allemaal goed in vorm. Ze voelen zich comfortabel op de keien."

De renster van topformatie SD Worx is in vorm, net als de rest van haar ploeg. In de Ronde van Vlaanderen reed ze zelf naar een derde plaats, maar zorgde ze vooral voor winst van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Ze hoopt met haar ploeg zaterdag opnieuw bepalend te kunnen zijn. "We hebben meerdere kaarten om te spelen. Dat geeft vertrouwen."

Van den Broek-Blaak is gecharmeerd van de koers, omdat ze houdt van selectieve wedstrijden. "Ik hou van koersen waar iedereen kapot in de finale komt."

Chantal van den Broek-Blaak kijkt enorm uit naar de tweede editie van Paris-Roubaix Femmes. De ervaren renster (32) zegt dat het rijden van de kasseienklassieker zelfs een belangrijke rol speelt in haar keuze om nog door te gaan met wielrennen. "Het is een prachtige koers en een beetje de reden dat ik nog fiets."

Met de tips van Boom hopen ze bij SD Worx een beter resultaat neer te zetten dan tijdens de editie van vorig jaar. Toen won Elizabeth Deignan na een solo van 82 kilometer. Marianne Vos was de beste van de rest. De eerste renster van SD Worx was Van den Broek-Blaak op plaats tien.

Zij baalde dat ze tijdens de eerste, kletsnatte editie, niet mee kon doen om de winst. "Ik was echt teleurgesteld. Ik kon geen demarrage plaatsen of de koers bepalen. Dat hoop ik dit jaar wel te doen."

Ze gaat de koers aanvangen met een 'normale' fiets. "Een deel van onze ploeg rijdt wel op een 'Roubaix-fiets'. Maar zelf voel ik me het meest comfortabel op de fiets waar ik altijd op rij."

'Misschien wel een voordeel'

Boom zelf probeerde tijdens zijn carrière na 80 kilometer zijn wegfiets in te ruilen voor een model dat beter geschikt is voor kasseien. Hij weet als geen ander hoe belangrijk materiaal is en kijkt dan ook met belangstelling naar de innovatie waar Team DSM mogelijk gebruik van gaat maken bij de mannen. Die ploeg gaat rijden met een systeem waarmee tijdens de race de bandenspanning aangepast kan worden.

Op een kasseistrook is een lagere bandendruk belangrijk, op asfalt juist een hogere. Boom is vooral nieuwsgierig. "Er zit wel iets in. Maar je moet kijken of er genoeg lucht in zit om dat bij alle 28 stroken te doen. Als dat zo is, hebben ze misschien wel een voordeel."

Hij is vooral benieuwd of de innovatie ook werkt in een wedstrijd. "Soms werken dingen bij een verkenning, maar als je een kasseistrook opknalt in een wedstrijd, dan is dat toch anders."