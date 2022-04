Nachtelijk vuurwerk, zaterdagmiddag huldiging: Emmen viert terugkeer naar eredivisie

Voetbalfans hebben tot diep in de nacht de terugkeer van FC in Emmen naar de eredivisie gevierd. Toen de spelersbus na de uitwedstrijd tegen Dordrecht rond 02.30 uur bij het stadion arriveerde, werd die opgewacht door een menigte uitzinnige fans met vuurwerk.

Emmen-speler Reda Kharchouch zei na de overwinning dat zijn ploeg niet van plan is de druk van de ketel te halen. "We zijn er nog niet, we willen kampioen worden. We zijn nog niet klaar", zei hij na afloop in de kleedkamer tegen RTV Drenthe.

Onzekere start

Emmen degradeerde vorig jaar na drie seizoenen uit de eredivisie. Terugkeren was daarom hét doel bij de club. Ondanks een slecht begin in de Keuken Kampioen Divisie (drie nederlagen in de eerste vijf wedstrijden) staan de Drenten inmiddels al weken op de eerste plaats.

In de plaatselijke horeca volgden fans de wedstrijd. Met minder dan een kwartier te gaan zagen ze hoe Keziah Veendorp met twee keer geel het veld moest verlaten. "Het was wel spannend nog op het einde maar mooie uitkomst", zei een supporter tegen de regionale omroep. "Die rode kaart was niet nodig, maar het was een mooie wedstrijd op zich.