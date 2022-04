Emmen viert terugkeer naar eredivisie

Voetbalfans hebben tot diep in de nacht de terugkeer van FC in Emmen de eredivisie gevierd. Toen de spelersbus na de uitwedstrijd tegen Dordrecht rond 02.30 uur bij het stadion arriveerde, werd die opgewacht door een menigte uitzinnige fans met vuurwerk.

Dankzij een 0-1 overwinning op FC Dordrecht zijn de Emmenaren, met nog drie wedstrijden te gaan, zeker van in ieder geval de tweede plek. Daarmee werd promotie veiliggesteld.

Emmen-speler Reda Kharchouch zei na de overwinning dat zijn ploeg niet van plan is de druk van de ketel te halen. "We zijn er nog niet, we willen kampioen worden. We zijn nog niet klaar", zei hij na afloop in de kleedkamer tegen RTV Drenthe.

Onzekere start

Emmen degradeerde vorig jaar na één seizoen uit de eredivisie. Terugkeren was daarom hét doel bij de club. Ondanks een slecht begin in de Keuken Kampioen Divisie (drie nederlagen in de eerste vijf wedstrijden) staan de Drenten inmiddels al weken op de eerste plaats.

Het elftal en de staf worden zaterdagmiddag gehuldigd op het Raadhuisplein in de stad. Daar worden duizenden mensen verwacht om om 18.30 uur de terugkeer naar de eredivisie te vieren.